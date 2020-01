Arese (Milano), 25 gennaio 2020 - Degrado e monnezza dominano nella piazzola utilizzata per la sosta dai camionisti di passaggio davanti al grande mall di Arese. "Ho segnalato al Comune lo stato pietoso del parcheggio posto davanti al Centro Commerciale più grande d’Italia dove non basta tagliare l’erba, ma dove servirebbe anche guardarsi intorno", scrive una lettrice. Si tratta del piazzale a lato della rotonda fra via Luraghi e via Alfa Romeo, sempre occupato dai tir, in particolare la notte. "Situazione che va via via peggiorando, non ci sono bidoni di raccolta e intorno ci sono rifiuti e bottiglie disseminate ovunque, certo non è un bello spettacolo per nessuno, forse il Comune pensa che i camionisti dovrebbero portare via i rifiuti, ma ciò non avviene" aggiunge la lettrice e sottolinea che nel periodo delle feste di Natale lo stato delle cose aveva superato ogni decenza.

"A dicembre la situazione era di alto degrado - conferma la sindaca di Arese, Michela Palestra - purtroppo quel piazzale è diventato un punto di riferimento per camionisti. Nell’emergenza è stata fatta una pulizia il 16 gennaio, ripetuta il 17 e il 20, senza costi per l’Amministrazione". Lo spazio a uso pubblico, di fatto è un’area privata che fa capo ad Algar spa, società fra le proprietaria dell’area dell’ex Alfa Romeo.

"Sicuramente c’è un comportamento non corretto di chi utilizza quello spiazzo come deposito dei rifiuti che è difficile da monitorare e sanzionare perché normalmente queste soste avvengono in particolare la notte - aggiunge la prima cittadina -. Si è provveduto a una pulizia straordinaria perché le condizioni del luogo erano oggettivamente non più tollerabili. Si sta, inoltre, dialogando con la proprietà che abbiamo sollecitato sulla questione, affinché, metta in campo un piano di pulizie cicliche, ma soprattutto si sta lavorando perché quel luogo non sia sempre aperto. L’idea? Potrebbe essere quella porre delle limitazioni che possano contenere i comportamenti scorretti da parte dei fruitori. Tutto questo nasce perché c’è grande maleducazione e tutti si sento autorizzati a buttare li ogni cosa. Siamo corsi al riparo, per porre rimedio a una situazione acuta come quella che si è verificata sotto le feste, ma il comportamento scorretto prosegue: pulisci e ogni giorno purtroppo c’è di nuovo un accumulo". Il fenomeno si acuisce la mattina, quando i sacchetti di rifiuti aumentano, a terra si trovano per lo più i sacchetti abbandonati dai camionisti. Ma non solo: stendibiancheria, carrelli della spesa e rifiuti ingombranti di vario tipo si accatastano giorno dopo giorno.