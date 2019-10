Rho (Milano), 31 ottobre 2019 - Dopo il Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2018 di Venezia, arriva nel parco Europa di Rho l’anfiteatro ForPeople disegnato dall’architetto Mario Cucinella per Arcipelago Italia e prodotto dalla ditta Macevi 1928. La città di Rho è riuscita ad avere, prima nel mondo, l’opera di alto design presentata nei giardini del Padiglione Italia alla Biennale Architettura e da alcuni giorni è iniziata nel parco pubblico la fase di montaggio che si concluderà la prossima settimana. <Ce l’abbiamo fatta>, dichiara l’assessore al piano strategico, arredo urbano e bellezza della città, Sabina Tavecchia.

«La città di Rho pronta ad ospitare Mind prosegue nelle strategie di sviluppo per rendersi sempre più attrattiva ed essere protagonista di questa grande opportunità - spiega l’assessore - abbiamo lavorato per portare avanti politiche di arredo urbano e bellezza della città ed eccoci a una conquista davvero di elevatissimo livello. Assidua frequentatrice delle Biennali di Venezia, durante la visita dell’ultimo Padiglione Italia 2018 ho visto questo anfiteatro. Era pieno di studenti, visitatori in sosta, e me lo sono immaginata a Rho rivolto verso il sole. L’Impresa non è stata facile ed è stata possibile grazie alla concertazione di tutte le parti». Tra chi ha creduto al progetto, la ditta Macevi 1928, produttrice dell’anfiteatro, che ha colto il valore della proposta del Comune di Rho rendendosi partner di questo progetto. La scelta dell’ubicazione nel grande parco pubblico Europa è sembrata a tutti quella più adeguata. «Sarà una postazione privilegiata per vedere il tramonto, un sunset circus, dove i giovani, le famiglie e i frequentatori del parco potranno incontrarsi. Questo va verso la concezione di vivere lo spazio pubblico trovando luoghi e modalità di comfort e suggestione, che risponde agli intenti del parco stesso vicino alla Biblioteca di Villa Burba - aggiunge la Tavecchia - E’ davvero una grandissima soddisfazione avere raggiunto questo risultato. Ma questo è solo l’inizio: sono in arrivo altri elementi di grandissimo design che andranno ad incrementare l’attrattività della nostra città e che non lasceranno certo indifferenti». In questi giorni chi frequenta il parco Europa avrà sicuramente notato il cantiere con operai al lavoro. Legittima la curiosità di molti rhodensi.

Ecco di cosa si tratta: l’opera urbana nasce dalla contaminazione tra il concetto di anfiteatro, inteso come spazio centrale cinto da gradoni-sedute, e il profilo reinterpretato di una moderna chaise lounge. Si sviluppa attorno a un perimetro ellittico, generando uno spazio centrale erbato, con una seduta continua abbraccia chi lo utilizza: ci si può sedere, ci si può sdraiare, si può stare in piedi, si può camminare e si può assistere al tramonto lungo tutto il suo perimetro. «ForPeople nasce nella splendida cornice dell’Arsenale di Venezia - spiega l’architetto e designer Mario Cucinella - Oggi la seduta è diventata un oggetto che fa parte della collezione di Mario Cucinella Design e che, dando seguito al racconto di Arcipelago Italia, può essere inserita in qualsiasi piazza o parco per esportare i valori del modello italiano. L’installazione di ForPeople all’interno del Parco Europa di Rho è sicuramente un primo inizio».