Garbagnate Milanese (Milano), 22 dicembre 2019 - La maglia numero 6 dell’Osl Garbagnate Basket adagiata sulla bara. Dentro e fuori dalla chiesa centinaia di persone: la moglie Claudia, i genitori, compagni di squadra, i ragazzi che ha allenato e tantissimi giocatori di basket di squadre provenienti da tutta la Lombardia. C’erano tutti, ieri mattina, nella basilica Santi Eusebio e Maccabei di Garbagnate Milanese, per dare l’ultimo saluto ad Alessio Allegri, 37 anni, morto lunedì 16 dicembre dopo l’arresto cardiaco del giorno prima durante la partita di serie C Silver tra la formazione La Torre di Torre Boldone e Garbagnate.

A celebrare il rito è stato il parroco don Claudio Galimberti. "Alessio non era l’uomo dei riflettori ma della concretezza e dell’amicizia. Ci deve essere speranza anche dietro al mistero assurdo della sua scomparsa". Al figlio Liam che nascerà tra poche settimane è dedicata la prima iniziativa decisa dall‘Osl per ricordare il cestista amato da tutti. Si tratta del sito www.koeman6persempreconliam.it dove è possibile lasciare un messaggio, c’è una sezione dedicata alle donazioni e le foto di Alessio e Claudia che sorridenti mostrano il pancione. "In questo modo Liam potrà conoscere suo padre attraverso le parole di chi lo ha conosciuto - spiegano dalla società di basket - Siamo certi che a Liam non mancherà nulla, purtroppo anche consapevoli che questa insopportabile tragedia sia metafora delle tremende difficoltà che la vita ci presenta, quindi, senza alcun tipo di pretesa, abbiamo anche istituito una raccolta fondi. Per favore, se potete, aiutateci a diffondere questo link".

In poche ore il sito è stato invaso da messaggi che raccontano di Alessio, giocatore altruista, umile, che per la sua prestanza fisica aveva come soprannome Koeman, il roccioso calciatore olandese degli anni Novanta. Intanto, tante società di basket hanno deciso di devolvere l’incasso della prossima partita alla moglie. Ieri mattina la cerimonia funebre si è conclusa con un lancio di palloncini bianchi e rossi, colori sociali della Osl Garbagnate, insieme ad un grande numero 6, che è volato verso il cielo.