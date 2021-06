"Silvio Berlusconi? Ha impedito il rinnovamento affossando Forza Italia". Giovanni Toti ha un'idea precisa sulle ragioni dello sprofondamento degli azzurri che ormai gli ultimi sondaggi danno a un 6,1%, di gran lunga fanalino di coda nell'area di centrodestra che vede invece la Lega vicino al 22% tallonata da Fratelli d'Italia che sfiora il 20% ed è data in continua ascesa. E le colpe, secondo il presidente della Liguria, sono da ricercarci proprio in Silvio Berlusconi che quel partito lo ha fondato (18 gennaio 1994) e portato a sfiorare il 30% in occasione delle politiche del maggio del 2001, quando Forza Italia si presenta nella Casa delle Libertà insieme ad Alleanza Nazionale, Lega Nord, Centro Cristiano Democratico, Cristiani Democratici Uniti, Partito Repubblicano Italiano e Nuovo PSI. La coalizione, guidata da Silvio Berlusconi, sconfigge lo schieramento di centro-sinistra guidato da Francesco Rutelli e Forza Italia si conferma il primo partito del Paese, con il 29,4% dei voti.

Sono gli anni della massima influenza del Cavaliere che guida il governo e il partito plasmato a sua immagine e somiglianza. Un punto di forza che si trasforma in debolezza negli anni successivi quando Silvio Berlusconi non riesce a creare un'alternativa alla sua leadership costruita sull'idea dell'"uomo solo al comando" come emerge dalle parole dello stesso Toti. "Berlusconiha ragione quando dice che bisognerebbe aggregare un grande partito moderato, popolare, liberale, riformista. Ma ha torto perché non ha consentito a Forza Italia di diventarlo perdendo consensi ad ogni elezione e non avviando il rinnovamento interno".

"Forza Italia negli ultimi anni ha perso voti costantemente a tutte le elezioni. Quando divenni coordinatore insieme a Mara Carfagna chiedemmo a quel partito una stagione di riforme con azzeramento della classe dirigente, una ripartenza, allargamento dei confini alle liste civiche, proprio per fare quello che Berlusconi dice. Il problema è che quel partito non ha avuto il coraggio di farlo e tutti quelli che volevano farlo hanno traslocato altrove". Chi non era d'accordo ha lasciato, i fedelissimi sono invece rimasti: un po' per convenienza, un po' per quella fede incondizionata e un po' supina al leader.

Tra coloro che hanno salutato i vecchi compagni di viaggio c'è proprio Giovanni Toti, che pochi giorni fa ha dato vita alla sua nuoiva creatura, Coraggio Italia, che già guarda a Matteo Renzi e Carlo Calenda con l'obiettivo di creare un'alleanza centrista alternativa ai due poli. "Non so se Coraggio Italia avrà poco, discreto o molto successo. Fatto è che dentro Forza Italia sicuramente quello spazio non c'è»,ha concluso Toti.