Milano, 8 gennaio 2021 - E' il giorno della presentazione della nuova Giunta di Regione Lombardia, dopo il rimpasto che ha determinato alcuni campi nella compagine del governo regionale. La novità di magior preso è l'ingresso in Giunta di Letizia Moratti, che sostituisce al Welfare Giulio Gallera e sarà anche vicepresidente .La nuova squarda è stata presentata dal governatore Attilio Fontana nel corso di una breve conferenza stampa a Palazzo Lombardia.

Le nuove deleghe

Escono dalla Giunta regionale gli assessori Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera; al loro posto entrano nella giunta di palazzo Lombardia Letizia Moratti (Welfare e vicepresidenza); Alessandra Locatelli (Famiglia, Solidarietà sociale e disabilità) e Guido Guidesi (Sviluppo economico) all'interno di una ridefinizione delle deleghe dei singoli assessori. A tal proposito, domani si terrà una nuova conferenza stampa con gli assessori. Nel dettaglio, l'ex vicepresidente Fabrizio Sala è il nuovo assessore a Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione mentre Antonio Rossi è stato nominato sottosegretario alla presidenza e assume la delega allo Sport. Nominati sottosegretari anche Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Marco Alparone.

La Giunta

Letizia Moratti: vicepresidente e Welfare; Fabrizio Sala: Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione; Stefano Bruno Galli: Autonomia e Cultura; Fabio Rolfi: Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi; Raffele Cattaneo: Ambiente e Clima; Davide Carlo Caparini: Bilancio e Finanza; Massimo Sertori: Enti locali, Montagna e Piccoli comuni; Claudia Maria Terzi: Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile; Melania De Nichilo Rizzoli: Formazione e Lavoro; Alessandra Locatelli: Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità; Stefano Bolognini: Giovani e Sviluppo della città metropolitana e Comunicazione; Lara Magoni: Turismo, Marketing territoriale e Moda; Riccardo De Corato: Sicurezza; Pietro Foroni: Territorio e Protezione civile; Guido Guidesi: Sviluppo economico; Alessandro Mattinzoli: Casa e Housing sociale.

Il caso Gallera

"Il lavoro di questa settimana molto intensa - ha detto Fontana - è stato dedicato all'ascolto di idee, progetti e critiche per assumere nuove importanti decisioni che riguardano il futuro della nostra regione. Abbiamo voluto concentrarci per immettere nuove forze fresche, per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra regione, affinché possa ricominciare a correre con la stessa forza con cui aveva corso negli scorsi anni. Il punto di partenza è la ripartenza della Lombardia, che è troppo importante per l'intero sistema-Paese". Sintetico e diplomatico il passaggio su Gallera: "Ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l'avvicendamento", ha spiegato Fontana. "Voglio ringraziare i tre assessori che hanno lavorato con me in questi tre anni e hanno messo a disposizione il loro impegno e la loro capacità, hanno dimostrato una grande voglia di fare", ha aggiunto il governatore.