Milano, 3 ottobre 2021 - Urne aperte, oggi e domani, in Lombardia per le elezioni amministrative. Oggi, domenica 3 ottobre, si vota dalle 7 alle 23, mentre domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Poi, inizierà lo spoglio. 237 Comuni interessati. Una data insolita rispetto al tradizionale appuntamento di maggio-giugno. Il posticipo del voto in autunno per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali è stato deciso per non intralciare la campagna vaccinale e arrivare alle urne con una percentuale di cittadini immunizzati più alta rispetto a cinque mesi fa. Un eventuale turno di ballottaggio sarà dunque previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Affluenza: dalle 12 i dati in tempo reale

Elezioni comunali 2021: come e dove si vota in Lombardia

Ma alle urne non si recheranno solo i cittadini lombardi: in tutta Italia sono oltre 12 milioni le persone che torneranno al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Si voterà in 1.157 comuni a statuto ordinario e 192 a statuto speciale, tra cui sei capoluoghi di regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste) e 14 di provincia (Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese). Si va dal Comune più piccolo al debuttante, dal più grande al meno conosciuto per un totale di 1.349. Alle urne andranno complessivamente 137 comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, 1.212 con una inferiore e 20 capoluoghi. Il comune più piccolo è quello di Morterone, in provincia di Lecco, che conta - stando ai dati del Viminale - 34 abitanti, di cui appena 26 aventi diritto al voto. L'amministrazione comunale con il maggior numero di votanti è quella di Roma, dove saranno chiamati alle urne oltre 2,3 milioni di cittadini. Per la prima volta apriranno le urne, invece, a Misiliscemi, in Sicilia. Il comune, nato ufficialmente lo scorso febbraio dall'unione di 8 frazioni che si sono staccate dalla città di Trapani, era sotto la guida di un commissario. Si tratta del 391/mo comune dell'Isola, pronto a festeggiare il suo primo sindaco della storia.

Dal più piccolo al debuttante: tutti i Comuni al voto nel 2021

Non solo, il 19 e 20 settembre si svolgeranno le elezioni ad Ayas, unico comune della Valle d'Aosta al voto. Il 10 ottobre in 8 comuni del Trentino-Alto Adige (eventuale ballottaggio il 24 ottobre) ed il 10 e 11 ottobre in 102 comuni della Sardegna e 43 comuni della Sicilia (con eventuale ballottaggio il 24 e 25 ottobre). Il 7 novembre - con eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre - si svolgeranno invece le elezioni amministrative straordinarie per i 7 comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), nonché Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

Elezioni 2021: quando, dove e come si vota

I Comuni al voto nelle province

MILANO E PROVINCIA - In provincia di Milano, i Comuni al voto sono 24 e 8 hanno più di 15mila abitanti. Rinnovo del sindaco anche nel capoluogo lombardo, dove ci sono tredici candidati e 28 liste. Ecco i Comuni che andranno alle urne: Buscate, Cambiago, Carugate, Cassano d'Adda, Cassinetta di Lugagnano, Cerro al Lambro, Corbetta, Dairago, Inzago, Mediglia, Milano, Nerviano, Opera, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Rho, Robecchetto con Induno, Rosate, San Giuliano Milanese, Sedriano, Turbigo, Villa Cortese.

LA PROVINCIA DI BERGAMO - La provincia con più Comuni al voto è Bergamo: tra i 38 centri Treviglio e Caravaggio sono gli unici due a rischio ballottaggio. Ecco i Comuni che andranno alle urne: Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Alzano Lombardo, Ardesio, Bedulita, Bottanuco, Calcinate, Calvenzano, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Castione della Presolana, Chiuduno, Cologno al Serio, Cornalba, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Filago, Gorno, Gromo, Locatello, Medolago, Oltressenda Alta, Palazzago, Palosco, Ponte San Pietro, Predore, Pumenengo, San Giovanni Bianco, San Paolo d'Argon, San Pellegrino Terme, Solza, Strozza, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgnano, Valnegra, Verdellino, Vilminore di Scalve.

LA PROVINCIA DI BRESCIA - In provincia di Brescia sono 27 i Comuni che andranno alle urne: Anfo, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bienno, Bovegno, Castel Mella, Cazzago San Martino, Collebeato, Collio, Esine, Flero, Gambara, Incudine, Isorella, Losine, Moniga del Garda, Montirone, Nave, Ono San Pietro, Ossimo, Pian Camuno, Polpenazze del Garda, Poncarale, Pontoglio, Rodengo Saiano, Torbole Casaglia.

LA PROVINCIA DI CREMONA - In provincia di Cremona sono 13 i Comuni che andranno alle urne: Azzanello, Campagnola Cremasca, Cremosano, Izano, Palazzo Pignano, Pianengo, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Rivolta d'Adda, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Sesto ed Uniti, Spino d'Adda.

LA PROVINCIA DI LECCO - In provincia di Lecco sono 21 i Comuni che andranno alle urne: Barzanò, Bellano, Brivio, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Colico, Crandola Valsassina, Cremeno, Galbiate, Garlate, Montevecchia, Morterone, Nibionno, Olgiate Molgora, Olginate, Perledo, Pescate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Varenna, Viganò.

LA PROVINCIA DI LODI - In provincia di Lodi sono 4 i Comuni che andranno alle urne: Codogno, Cornovecchio, Merlino, Sant'Angelo Lodigiano.

LA PROVIONCIA DI MANTOVA - In provincia di Mantova sono 7 i Comuni che andranno alle urne: Acquanegra sul Chiese, Guidizzolo, Marcaria, Poggio Rusco, Quistello, Redondesco, San Benedetto Po.

LA PROVINCIA DI MONZA - In provincia di Monza sono 9 i Comuni che andranno alle urne: Arcore, Biassono, Briosco, Desio, Limbiate, Varedo, Vedano al Lambro, Verano Brianza, Vimercate. Uno su due potrebbe ricorrere al ballottaggio.

LA PROVINCIA DI PAVIA - In provincia di Pavia sono 28 i Comuni che andranno alle urne: Badia Pavese, Borgo San Siro, Brallo di Pregola, Breme, Broni, Ceretto Lomellina, Confienza, Corteolona e Genzone, Costa de' Nobili, Cozzo, Garlasco, Gropello Cairoli, Lardirago, Mede, Mezzana Bigli, Montù Beccaria, Portalbera, Rognano, Rovescala, San Cipriano Po, San Genesio ed Uniti, Sannazzaro de' Burgondi, Sant'Angelo Lomellina, Suardi, Torricella Verzate, Val di Nizza, Verrua Po, Zenevredo.

LA PROVINCIA DI SONDRIO - In provincia di Sondrio sono 10 i Comuni che andranno alle urne: Ardenno, Bormio, Dazio, Livigno, Mantello, Mello, Rasura, Tartano, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

VARESE E PROVINCIA - Dopo Milano, il capoluogo di provincia che andrà alle urne è Varese. In provincia, però, si voterà anche in altri 32 Comuni: Albizzate, Barasso, Besano, Brebbia, Brenta, Brezzo di Bedero, Busto Arsizio, Cadegliano-Viconago, Cairate, Caronno Pertusella, Casale Litta, Castellanza, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Daverio, Fagnano Olona, Gallarate, Inarzo, Lavena Ponte Tresa, Leggiuno, Luvinate, Montegrino Valtravaglia, Oggiona con Santo Stefano, Porto Ceresio, Saltrio e Vergiate.

Lombardia, la mappa dei Comuni al voto

In Lombardia sono oltre due milioni (2.268.617) gli elettori chiamati a esprimere le proprie preferenze, su una popolazione residente nei centri a scandenza elettorale di 2,7 milioni. Due i Comuni capoluogo al voto: Milano e Varese. Venti quelli con oltre 15mila residenti, dove in caso di mancata vittoria al primo turno di un candidato sindaco con la maggioranza assoluta si dovrà ricorrere al ballottaggio tra i due nominativi con più preferenze per assegnare la fascia tricolore.

La provincia con più Comuni al voto è Bergamo: tra i 38 centri Treviglio e Caravaggio sono gli unici due a rischio ballottaggio. Segue la provincia di Varese con 33: oltre al capoluogo, tra i Comuni con più di 15mila abitanti ci sono Busto Arsizio, Gallarate e Caronno Pertusella. La terza provincia con più sindaci da scegliere è Pavia (28). La città metropolitana di Milano e Monza guidano invece la graduatoria delle città con più elettori. Nel Milanese su 24 Amministrazioni da rinnovare 8 hanno più di 15mila abitanti: Milano, Rho, San Giuliano Milanese, Pioltello, Peschiera Borromeo, Cassano d’Adda, Corbetta e Nerviano, per un totale di quasi 1,3 milioni di aventi diritto al voto. In provincia di Monza, invece, un Comune su due potrebbe ricorrere al ballottaggio: Desio, Limbiate, Vimercate, Seveso e Arcore. Cinque sui dieci interessati dalle elezioni, con 154mila elettori alle urne.