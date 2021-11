Evitare le elezioni anticipate: prima Luigi Di Maio e poi Matteo Salvini, da posizioni diverse, tornano a evocare lo spettro del voto anticipato, collegato all’ipotesi di una elezione di Mario Draghi al Quirinale. Per il ministro degli Esteri, il voto minerebbe il percorso di crescita avviato dall’Italia in questi anni e, per questa ragione, sarebbe da evitare. Di Maio, però, non sbarra la strada alla salita del premier al Colle più alto. Non esplicitamente, almeno. “La destra non usi il Colle per ricattare il Paese con il voto anticipato. Raggiungerebbe l’unico, inaccettabile, obiettivo di bloccare la ripresa”, dice il responsabile della Farnesina.

Il voto, tuttavia, sembra essere solo una delle opzioni in campo nel caso che si arrivasse a una elezione di Draghi. Alla domanda se voterebbe Draghi al Quirinale, infatti, Salvini risponde “anche domattina. Ma sul Quirinale gli scenari cambiano ogni momento”, aggiunge il segertario della Lega, “Draghi è certamente una risorsa per il Paese, ma non so se voglia andarci”. E, comunque, “anche se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anticipate”. Parole, quelle del leghista, che sembrano prefigurare un nuovo esecutivo senza passare dalle urne, il quarto in quattro anni, con quattro maggioranze diverse. Eppure, rimane Mario Draghi la pista più accreditata per il Colle. Anche e soprattutto per il centrodestra.

Silvio Berlusconi, almeno sulla carta, rimane il “piano A” di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Il suo nome, tuttavia, è spuntato fuori molto in anticipo rispetto al ‘fischio d’iniziò fissato per la fine dell’anno. E, come spesso accade in questio casi, “chi entra Papa esce cardinale”, o anche meno. Ne è consapevole anche un esponente come Gianfranco Rotondi, profondo conoscitore della macchina di Palazzo e delle dinamiche interne al centrodestra: “Sul Quirinale i due leader della destra”, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, “sono stati correttissimi con Berlusconi.

Non è un doppio gioco: si cerca sempre una soluzione unitaria nelle prime tre votazioni e questa può essere solo Draghi, onestamente”, spiega Rotondi: “La candidatura di Berlusconi sopravviene in quarta votazione, nel caso in cui le forze politiche non raggiungano un’intesa unanime. E in questo caso, Salvini e Meloni hanno già detto che sosterranno Berlusconi. A me basta, francamente”. Analisi con la quale Rotondi spazza il campo anche rispetto ai malumori che cominciano a serpeggiare in Forza Italia per quello che verrebbe considerato un ‘tradimentò del Cavaliere per mano dei due alleati.

Il rischio di bruciare nomi e strategie è sempre dietro l’angolo. Non a caso, altre forze politiche tendono a procrastrinare il totonomi. Per il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, “di Quirinale si parla a gennaio” perchè prima, spiega il leader dem, “c’è la legge di bilancio e il Piano di ripartenza e resilienza da 230 miliardi”. Priorità che il Paese non può permettersi di trascurare, come spiega anche il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. “Prima di arrivare alla data” dell’elezione del Presidente della Repubblica “abbiamo otto decreti in conversione, la legge di bilancio, la riforma del civile, la riforma sulla disabilità. Abbiamo un percorso molto pieno da qui al 31 dicembre. Si abbia coscienza che il Paese ci sta guardando e dobbiamo ottenere i miliardi del Pnrr”, aggiunge D’Incà.

“Occorre che la decisione venga maturata nel tempo con il coinvolgimento di tutti i protagonisti del Parlamento. Mi auguro una convergenza verso figure di altissima autorevolezza del nostro Paese”. Altissima autorevolezza che, per il ministro M5s, manca a Silvio Berlusconi, “invotabile” per i Cinque Stelle. Cinque Stelle e Partito Democratico tengono le carte coperte. Il presidente M5s, Giuseppe Conte, non esclude che l’attuale premier possa passare direttamente da Chigi al Quirinale, anche se “è ancora presto per trarre delle conclusioni, lavoreremo per trovare il candidato migliore e Draghi rientra in questa descrizione ma è chiaro che devono realizzaresi alcune condizioni, ora è prematuro parlarne”, dice Conte.

Il ministro D’Incà non esclude nemmeno il ricorso alla base per scegiere una candidatura, come fu per Stefano Rodotà a suo tempo. I dem, al contrario, non hanno ancora un nome in ‘caldò: fra i gruppi prlamentari si fanno quelli di Paolo Gentiloni, di Rosy Bindi, di Dario Franceschini, ma al momento si tratta più di desiderata di correnti che non di ipotesi concrete. “Le verità”, spiega un parlamentare dem di primo piano, “è che sarebbe difficile per tutti dire No a Mario Draghi nel caso la sua candiatura dovesse concretizzarsi”.

Uno scenario, questo, che acquista concretezza con il passare dei giorni. Per le voci che vogliono il premier sempre più insofferente dei litigi fra i partiti che sostengono il suo governo, ma anche per le affermazioni dello stesso Draghi che esclude per sè il ruolo di leader: “Io candidado a leader di qualcosa? No no, per carità...”. Leader politico no, dunque. “Arbitro e garante delle Istituzioni” si vedrà.