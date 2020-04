Varzi (Pavia), 6 aprile 2020 - Slittano i tempi dell’intervento per la frana: una settimana ulteriore per le adesioni alla gara dei lavori. La Provincia di Pavia ha prorogato a martedì 14 aprile, il termine (inizialmente fissato al 3 aprile) "per la presentazione delle candidature per concorrere alla procedura di gara negoziata finalizzata all’appalto dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del versante roccioso sulla Sp18 in località Nivione".

