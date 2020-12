Pavia, 21 dicembre 2020 - "Sono onorata di ricoprire questo ruolo e so di poter contare su una dirigenza e su risorse umane altamente qualificate per continuare in modo ottimale le nostre attività al servizio dell'agricoltura e della persona". Paola Fugagnoli, 43enne laureata in Pianificazione urbanistica, ambientale e territoriale al Politecnico di Milano, è la nuova direttrice di Cia (Agricoltori Italiani) Pavia. Subentra a Elena Vercesi che, dopo oltre quarant'anni di Cia, di cui gli ultimi 10 passati alla direzione della Confederazione pavese, ha lasciato l'incarico per andare in pensione

. "E' stata una bellissima esperienza, iniziata nel 1979 - commenta Vercesi -. Anni molto intensi e in certi periodi anche molto difficili. Nel 2011 la nostra organizzazione si trovava in gravissime condizioni finanziare ed ad un passo dal default. Oggi Cia Pavia ha ritrovato un suo equilibrio operativo, una stabilità organizzativa e un assetto finanziario e patrimoniale sicuri. Il fattore essenziale che ha permesso di superare quelle difficoltà, attraverso una vera e propria "cura da cavallo", sono state le persone, gli associati e i dipendenti, che hanno accettato sacrifici economici e si sono assunti responsabilità nella nuova gestione per contribuire al risanamento".

Per Paola Fugagnoli, che approda alla direzione di Cia Pavia dopo aver collaborato con il Gal Alto Oltrepò, ora Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò, inizia quindi un nuovo percorso lavorativo "ricco di sfide e di opportunità di crescita professionale - le sue prime parole a commento del nuovo incarico -. Ringrazio il presidente Davide Calvi e l'intera giunta per la fiducia accordatami e la direttrice uscente Elena Vercesi per la grande professionalità e la disponibilità a trasmettermi le sue competenze". Un sincero ringraziamento ad Elena Vercesi e un grosso in bocca al lupo a Paola Fugagnoli sono giunti dal Presidente di Cia Pavia Davide Calvi: "Vercesi ha raccolto un'eredità difficile e con grande competenza e dedizione ci ha traghettato verso acque tranquille: a lei va il mio ringraziamento personale e quello di tutta la Giunta. Paola Fugagnoli in questi ultimi mesi ha collaborato strettamente con la direttrice uscente e verrà affiancata ancora per qualche tempo per passare al meglio le consegne. A lei va il nostro più grande in bocca al lupo".