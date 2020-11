Pavia, 30 novembre 2020 - Un viaggio nel "saper fare" pavese. E' stata lanciata oggi su YouTube da Assolombarda la miniserie "Qui ogni impresa è possibile" dello storico inglese John Dickie, presentata in anteprima all'assemblea annuale dello scorso ottobre. Delle 4 puntate, per gli altrettanti territori rappresentati dall'associazione confindustriale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, la terza è alla scoperta di alcune delle principali realtà produttive della provincia di Pavia: Riso Scotti, Fedegari, Almini, Atom, Cantine Giorgi e Vigne Olcrù.

Il Pavese è raccontato come un "luogo di agricoltura e industria, artigianato e scienza, senso della tradizione e vocazione all'innovazione, arte e buon gusto. Non è una coincidenza - spiega la nota di Assolombarda - se questo territorio con i suoi ingredienti unici ha fatto il giro del mondo. Qui l'alimentare è una vocazione caratteristica, insieme alla produzione vitivinicola, così come lo sono il calzaturiero e il meccatronico". "La pandemia sta mettendo a dura prova la nostra economia - commenta Alessandro Spada, presidente di Assolombarda - e nonostante le recenti restrizioni abbiano causato una nuova frenata dei mercati, dopo il crollo di marzo-aprile dovuto al primo lockdown, abbiamo assistito a una ripresa sorprendente dell'industria. Segno della vitalità e della forza con cui le nostre imprese hanno saputo resistere e affrontare questa crisi senza precedenti. Un'impresa possibile grazie a quel patrimonio di valori che da sempre costituiscono la cultura imprenditoriale italiana: la resilienza, il saper fare e la creatività, l'attitudine costante al cambiamento per vincere la sfida dell'innovazione, il coraggio di sperimentare per anticipare i gusti del mercato italiano e internazionale". Gli stessi valori che lo storico, scrittore e divulgatore inglese scopre nelle realtà produttive visitate nel Pavese, in Lomellina e in Oltrepò.