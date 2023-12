Zuffa per un debito, 50enne in ospedale

Lite per un debito tra due persone, una delle quali è finita in ospedale. E’ successo venerdì intorno alle 19.30 a Pandino, quando due persone si sono date appuntamento in via Umberto I. Uno dei due vantava un credito verso l’altro. I due hanno cominciato a discutere e in breve sono venuti alle mani. A farne le spese il cinquantenne del posto che è stato colpito prima con un pugno e poi con una bastonata. Dopo di che l’aggressore si è allontanato. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Verde di Crema che ha provveduto a stabilizzare il ferito. Poco dopo è giunta una pattuglia dei carabinieri che ha parlato con il ferito, il quale ha riferito di non voler sporgere denuncia. L’aggressore è stato identificato e il ferito è stato ricoverato in Pronto soccorso in codice giallo.

P.G.R.