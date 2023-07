Zerbolò, picchia la convivente e minaccia i carabinieri: 25enne bloccato col taser

Zerbolò (Pavia), 3 luglio 2023 - Dopo l'ennesima lite ha chiuso la compagna fuori di casa e all'arrivo dei carabinieri ha percosso la ragazza e minacciato i militari, che per bloccarlo hanno dovuto usare il taser. M.Z., agricoltore 25enne di Zerbolò, è stato tratto in arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, deferito per i maltrattamenti ai danni della donna, 29enne convivente.

La movimentata vicenda è avvenuta all'alba di ieri, domenica 2 luglio, a Zerbolò, dove la giovane donna chiusa fuori di casa aveva chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con una pattuglia della Stazione di Garlasco e una del Radiomobile della Compagnia di Vigevano. Il 25enne, dopo essersi allontanato dall'abitazione infastidito per l'arrivo dei militari, pochi minuti dopo è tornato e ha percosso la compagna nel cortile, armandosi di una spranga di ferro con la quale ha minacciato i carabinieri.

Si sarebbe anche avvicinato a uno dei militari con l'intenzione di impossessarsi della pistola d'ordinanza e a quel punto, non desistendo neppure all'estrazione del taser, è stato colpito con due dardi elettrici al torace e all'addome, cadendo a terra e procurandosi una lieve ferita alla fronte, medicata dai soccorsi del 118 chiamati sul posto.

La 29enne percossa se l'è cavata con lievi contusioni, per le quali non ha ritenuto necessario sottoporsi a cure mediche e ha lasciato l'abitazione fino a quel momento condivisa con il 25enne, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.