Volevano sfidare Google Sequestrati 1,4 milioni alla società FacilityLive

di Manuela Marziani

Dal sogno di sfidare Google ai problemi finanziari fino al sequestro preventivo di beni per 1,4 milioni di euro. Il nucleo di Polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Pavia su disposizione della procura della Repubblica di Pavia ha eseguito il provvedimento nei confronti di FacilityLive, società pavese che ha sede all’interno del Polo tecnologico e di Gianpiero Lotito e Mariuccia Teroni, rappresentanti legali che si sono succeduti nel tempo e che ora sono indagati per il mancato versamento di ritenute certificate, dovute nei confronti di dipendenti e lavoratori autonomi.

Nel corso dell’attività eseguita a Pavia e in provincia di Genova, sono stati sottoposti a sequestro due immobili, quote societarie per un valore di 12.904,66 euro, due autoveicoli nonché le disponibilità finanziarie giacenti sui rapporti bancari intestati alla società. Durante l’operazione è stata perquisita la casa di Gianpiero Lotito che ha fondato con Mariuccia Teroni l’azienda che puntava a realizzare un sofisticato motore di ricerca alternativo a quello di un noto colosso informatico statunitense. L’attività è il risultato di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri nel confronti della società, che aveva permesso di accertare come i due indagati non avevano effettuato il versamento di ritenute certificate e operate nei confronti di lavoratori autonomi e dipendenti della società negli anni di imposta 2020 e 2022. E’ da tempo che la società non naviga in buone acque. L’inchiesta della Procura di Pavia è ancora nella fase delle indagini preliminari. Intanto nei confronti di FacilyLive è stata presentata un’istanza di fallimento e il giudice ha deciso di concedere un’altra proroga alla società nata 11 anni fa, che dall’estate 2021 ha smesso di pagare i 120 dipendenti. Sommersa dai debiti, l’azienda non è riuscita a ripianare le perdite con l’ennesimo aumento di capitale. Alcuni degli avvocati di dipendenti ed ex dipendenti hanno deciso di concedere ulteriori proroghe ai titolari per ripianare i debiti. Ma nel corso dell’ultima udienza questo non è ancora avvenuto.

Sarebbero state avviate trattative con una società rumena, che potrebbe mettere a disposizione 10 milioni di euro per l’acquisizione della tecnologia del promettente gruppo informatico. Il piano però non è ancora chiaro e il tempo per arrivare a una soluzione ancora non sembra essere all’orizzonte. Nel frattempo i dipendenti aspettano di ricevere le loro spettanze che ammontano a cica 4 miloni di euro.