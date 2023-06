Voghera, strappa la collana d'oro dal collo di un ragazzo fuori dal pub: denunciato 31enne

Voghera (Pavia), 14 giugno 2023 - E' accusato di aver strappato dal collo di un ragazzo bosniaco una collana d'oro. A.R., maghrebino 31enne, è stato identificato dai carabinieri e denunciato, in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di furto con strappo.

La vittima, all'uscita da un pub a Voghera, era stata infatti avvicinata dal 31enne che dopo il rapido colpo era riuscito a dileguarsi fuggendo a piedi. Il giorno dopo il ragazzo derubato è andato a denunciare l'accaduto ai militari della Compagnia di Voghera, che con "immediate indagini e l'accorto controllo di persone pregiudicate che circolano nella città di Voghera - come spiegato dagli stessi carabinieri - riuscivano ad identificare il malfattore", presunto responsabile del reato contestato.

"La Compagnia carabinieri di Voghera - prosegue la nota dell'Arma - proprio per arginare tali episodi ha intensificato la vigilanza con mirati servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare riguardo negli orari notturni e nelle aree più sensibili della città. Nei giorni scorsi, infatti, proprio a seguito di tali servizi, una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile arrestava in flagranza di reato un giovane tunisino per furto in un esercizio commerciale".