Voghera, morto dissanguato sfondando una porta in vetro. La furia dopo una lite al citofono

Voghera (Pavia), 19 agosto 2023 - Si chiamava Josep Uwhuba Ogaga, originario della Nigeria ma domiciliato a Voghera, e avrebbe compiuto i 36 anni oggi, 19 agosto. E' morto ieri appena dopo l'arrivo in ospedale, dissanguato per essersi reciso entrambe le arterie femorali prendendo a calci il portone vetrato all'ingresso di un palazzo in via Rosselli a Voghera.

Al momento dei disperati soccorsi non era stato subito identificato perché era senza documenti, ma la sua identità è stata poi accertata dalla polizia del Commissariato di Voghera dopo il decesso in ospedale.

Dalla ricostruzione dell'accaduto, il 35enne aveva avuto una accesa discussione al citofono con una giovane donna, 23enne originaria del Togo, domiciliata proprio nel palazzo di via Rosselli.

Tra i due non ci sarebbe stata una precedente relazione sentimentale, ma pare solo una conoscenza occasione, forse però fraintesa dell'uomo, che avrebbe dato in escandescenze quando era venuto a sapere che la donna conviveva con un altro uomo. Lei non gli ha aperto il portone e dopo la lite al citofono lui ha preso a calci la vetrata dell'ingresso, provocandosi le gravissime ferite che in breve lo hanno portato alla morte.

Per il suo decesso sarebbero comunque state escluse eventuali responsabilità di altre persone, classificato come evento accidentale, pur dalle tragiche conseguenze.