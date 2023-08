Voghera, minaccia (ancora) di morte la madre: denunciato e poi arrestato

Voghera (Pavia), 16 agosto 2023 - Era già stato denunciato nella nottata precedente, è stato poi arrestato e portato in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia, ai danni della madre.

L'uomo, nella notte di sabato scorso, 12 agosto, se l'era cavata con una denuncia in stato di libertà, sempre per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. I poliziotti della Volante del Commissariato di Voghera erano intervenuti per la richiesta d'aiuto lanciata dalla stessa madre con una telefonata al 112: la donna, spaventatissima, riferiva che il figlio la minacciava di morte con un coltello da cucina, che era poi stato sequestrato dagli agenti intervenuti nell'abitazione a Voghera. La situazione si era però tranquillizzata e la vicenda sembrava essersi conclusa con solo il deferimento in stato di libertà del figlio.

Successivamente sono stati invece i vicini di casa a chiamare la polizia, dopo che la donna si era rifugiata a casa loro per sfuggire nuovamente alla violenza del figlio, trovato in evidente stato di agitazione e che continuava a minacciarla di morte anche alla presenza dei poliziotti, che al secondo intervento non hanno potuto far altro che fare scattare l'arresto in flagranza, per tutelare l'incolumità della madre.