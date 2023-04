Voghera, lite in via Lomellina: 27enne finisce in ospedale. Aggressore in fuga

Voghera (Pavia), 30 aprile 2023 - E' finito in ospedale, per le conseguenze di una lite, in piena notte. N.M., 27enne di Voghera, è stato portato con l'ambulanza in codice verde al locale pronto soccorso, medicato e poi dimesso con pochi giorni di prognosi, per lesioni risultate per fortuna lievi.

In via Lomellina a Voghera, nei pressi dell'esercizio pubblico "Al forno", sono intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia del nucleo Radiomobile, chiamati poco dopo le 2 di oggi, domenica 30 aprile, per il trambusto provocato dalla lite.

Una discussione iniziata per quelli che vengono definiti futili motivi, ma al termine della quale il 27enne vogherese è stato aggredito da un altro avventore del locale, rimasto ignoto perché si è subito allontanato a bordo di un'automobile prima che sul posto potessero arrivare non solo i soccorritori ma anche le forze dell'ordine.

I militari della Compagnia di Voghera hanno avviato nell'immediatezza i primi accertamenti per ricostruire quello che era accaduto e verificarne eventuali responsabilità, ma per proseguire con le indagini per individuare l'aggressore devono attendere l'eventuale denuncia della parte lesa, non trattandosi di un reato procedibile d'ufficio per la lieve entità delle lesioni riportate.