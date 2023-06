Voghera, lite in pizzeria: titolare colpito al volto finisce in ospedale

Voghera (Pavia), 11 giugno 2023 - Oltre all'ambulanza sono arrivati anche i carabinieri. Il titolare di una pizzeria d'asporto, in via Lomellina a Voghera, nella serata di ieri, sabato 10 giugno, ha richiesto l'intervento dei soccorsi per le conseguenze di una lite avuta con un altro uomo.

All'arrivo dell'ambulanza il 34enne aveva il naso sanguinante ed è stato trasportato, in codice verde, al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera. I carabinieri, della Stazione di Voghera, hanno avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto, riferito come un diverbio per cosiddetti futili motivi. Probabilmente il titolare aveva discusso con l'altro uomo, se stava infastidendo altri clienti, come purtroppo spesso accade, anche con la complicità di qualche bicchiere di troppo. Sta di fatto che, poco dopo, allo stesso ospedale vogherese, s'è presentato anche il "rivale”, che lamentava dolori alla schiena, a suo dire conseguenze della medesima lite.

I due litiganti, entrambi per fortuna con conseguenze non particolarmente gravi, dunque non tali da far scattare ipotesi di reato procedibili d'ufficio da parte dei carabinieri, possono presentare querele di parte per fornire le rispettive versioni dell'accaduto e denunciare quindi la controparte per lesioni personali.