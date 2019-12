Pavia, 22 dicembre 2019 - Una donna di 62 anni è rimasta in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Voghera per circa un mese dopo aver contratto la legionella. Nei giorni scorsi la paziente è stata trasferita nel centro specializzato di Montescano per iniziare la riabilitazione. La donna era stata ricoverata con febbre alta e difficoltaàrespiratorie. Ora l'Ats indaga per capire le ragioni del contagio che hanno portato la donna in rianimazione.

