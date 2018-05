Voghera, 7 maggio 2018 - Un'area verde, viabilità migliorata, più luce. Il restyling dell'ex Caserma di Voghera può partire. Fondi sono infatti stati destinati al Comune nell'ambito dei bandi del progetto AttrACT. La Giunta regionale ha stanziato 100.000 euro destinati a Palazzo Gounela per riqualificare le aree della ex Caserma di cavalleria. “Si tratta - ha commentato l’assessore pavese Silvia Piani - di una delibera che prevede l’approvazione delle linee attuative per la realizzazione dell’intervento e per la definizione degli accordi per l’attrattività. Nello specifico, verrà assegnato al Comune di Voghera un contributo di 100.000 euro che servirà per finanziare la riqualificazione dell’area antistante la ex Caserma, su via Gramsci, con la creazione di un’area verde e il completamento della viabilità pedonale, la sistemazione dei passaggi pedonali sempre nella zona dell’ex Caserma con una nuova illuminazione di sicurezza e dell’ illuminazione per valorizzare anche il parco vicino.

E non è tutto: "Verrà realizzato un piano strategico di marketing anche attraverso una progettazione attivata in sinergia tra Regione Lombardia e Uniocamere e si produrrà, a tal fine, del materiale di comunicazione e di promozione a supporto", ha aggiunto l'assessore regionale Piani. Previsto anche lo sviluppo di "azioni già in essere volte alla semplificazione, alla diminuzione dei tempi, al coordinamento sinergico degli enti interessati al processo di insediamento di nuove imprese. Un programma - conclude Piani – che permetterà la valorizzazione dell’offerta territoriale individuando le caratteristiche specifiche del Comune di Voghera con il fine importante di promuoverlo sia in Italia che all’estero e di far scaturire opportunità di investimento in Lombardia”.