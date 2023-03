Voghera, ladro sorpreso con il registratore di cassa in mano dal titolare del ristorante

Voghera – Stava portando via il registratore di cassa quando è stato sorpreso dal proprietario ed è quindi fuggito a mani vuote. Per il tentato furto, verificatosi nella notte tra martedì e oggi, 29 marzo, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Voghera sono intervenuti al ristorante-pizzeria Tango, in via Amendola a Voghera.

Colto sul fatto

Il proprietario, di nazionalità egiziana, si trovava ancora all'interno del locale anche se aveva già chiuso, quando ha sorpreso lo sconosciuto, che si era introdotto di soppiatto nel ristorante-pizzeria, con l'intento di rubare i soldi presenti nella cassa. Un tentativo fallito, proprio perché il ladro è stato sorpreso in flagranza quando aveva tra le mani il registratore di cassa che voleva rubare. L'intervento del proprietario è stato evidentemente deciso e il ladro solitario, quando s'è visto scoperto, non ha peggiorato la situazione con una reazione violenta che avrebbe trasformato il reato in rapina, ma ha anzi desistito, lasciando sul posto il bottino e preferendo fuggire prima di essere bloccato e quindi intercettato dalle forze dell'ordine che sarebbero arrivate a breve.

Caccia aperta

Quando infatti sono giunti sul posto i carabinieri, il ladro aveva già fatto perdere proprie tracce. Indagini sono state avviate dai militari per cercare di risalire all'identità del responsabile.