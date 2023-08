Voghera, rientra a casa e trova un ladro: lo insegue e riesce a bloccarlo. Arresto convalidato, resta in carcere

Voghera (Pavia), 17 agosto 2023 - Rientrando in casa ha trovato e messo in fuga un ladro, che ha anche inseguito e fatto arrestare. E' successo a Voghera nel pomeriggio di Ferragosto, reso noto dalla polizia con un comunicato stampa diramato dalla Questura di Pavia nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 agosto, con l'esito della convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip in attesa del processo.

La Volante del Commissariato di Voghera era intervenuta su richiesta al 112 lanciata per l'emergenza di un ladro in fuga, sorpreso dallo stesso proprietario della casa svaligiata che lo ha inseguito e raggiunto nell'abitazione di un vicino, che ha chiamato la polizia convincendo il responsabile a desistere e ad attendere l'arrivo delle forze dell'ordine.

L'uomo, cittadino straniero anche se regolare sul territorio nazionale, nella precedente mattinata era stato già denunciato, in stato di libertà, per un'altra violazione di domicilio, oltre che per l'inottemperanza al foglio di via obbligatorio.

E' stato poi accertato che nell'abitazione nella quale era stato sorpreso dal proprietario, dopo essere entrato da una finestra lasciata aperta e aver messo tutte le stanze a soqquadro, aveva rubato un telefono cellulare e 30 euro in contanti, che aveva ancora con sé e che sono stati restituiti alla vittima del furto.