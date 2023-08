Voghera, si sveglia e trova un ladro in casa: notte di terrore per una donna di 62 anni

Voghera (Pavia), 13 agosto 2023 – Si è svegliata di soprassalto in piena notte, trovando un ladro che stava frugando in casa. Attimi di terrore per la donna, 62enne di Voghera, che abita da sola in via Abruzzi, nella notte tra venerdì e ieri, sabato 12 agosto.

Il malvivente era entrato nell'appartamento dalla porta finestra della cucina, lasciata aperta per il caldo. Quando si è visto scoperto, per fortuna non ha avuto una reazione violenta nei confronti della vittima, ma è anzi fuggito passando sempre dalla stessa porta finestra aperta, evitando così di trasformare il furto in una più grave rapina.

La donna non ha quindi riportato conseguenze fisiche, solo tanto spavento per il brusco risveglio provocato forse dai rumori fatti dal ladro non troppo silenzioso. Lo sconosciuto è riuscito comunque a portare a compimento il furto, portando via dall'abitazione una somma in contanti di alcune centinaia di euro e anche alcuni oggetti d'argento, per un valore del bottino che non è stato quantificato con precisione.

Forse proprio prendendo l'argenteria il malvivente ha fatto rumore svegliando la 62enne, che ha comunque per fortuna evitato il sempre rischioso incontro ravvicinato con il ladro. L'accaduto è stato poi denunciato nel pomeriggio di sabato al Comando dei carabinieri di Voghera, che hanno avviato indagini per cercare di individuare il responsabile.