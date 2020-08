Voghera (Pavia), 14 agosto 2020 - Grave scontro fra due auto, poco prima di mezzogiorno, a Voghera in località Torremenapace. I soccorritori dell'Areu sono intervenuti con l'elisoccorso, 2 ambulanze e l'auto medica, per 3 persone coinvolte. Sul posto anche vigili del fuoco e i vigili della polizia Locale di Voghera, che procedono per i rilievi.

La dinamica è ancora in corso d'accertamento, ma dalla prima ricostruzione sembrebbe essersi trattato di uno scontro frontale. Constatato sul posto il decesso di una donna di 85 anni. E un'ambulanza ha trasportato in ospedale a Voghera un'altra persona ferita, pare comunque in condizioni non particolarmemente gravi.