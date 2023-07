Voghera, furto notturno nel bar in piazzale Stazione: arrestati due ladri di cibo

Voghera (Pavia), 1 luglio 2023 - Arrestati in flagranza di furto, giudicati per direttissima, condannati e rilasciati per sospensione condizionale della pena. S.H.Z., 20enne del Burkina Faso, e G.S.B., 18enne romeno, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Voghera, nella notte tra giovedì e venerdì 30 giugno. Una pattuglia del Radiomobile, impegnata nei controlli, intensificati da tempo in alcune zone della città considerate più a rischio, tra cui il piazzale della Stazione, li ha sorpresi in flagranza di furto. I due, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si erano infatti introdotti nel bar "Mokà Cafè", in piazzale Marconi a Voghera, rubando generi alimentari per un valore di circa 100 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al gestore del locale.

"I carabinieri di Voghera - spiega il comunicato stampa diramato oggi dal Comando provinciale di Pavia dell'Arma - da giorni erano dietro ai due, sospettati di aver commesso altri furti in ore notturne in altri esercizi commerciali della città iriense". Il 20enne del Burkina Faso è risultato destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Voghera per la durata di due anni ed è stato anche deferito in stato di libertà per la violazione. Scattati gli arresti per il furto in flagranza, i due accusati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Voghera in attesa del rito per direttissima, disposto per il pomeriggio di ieri, nel quale sono stati condannati a 6 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.