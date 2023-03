Voghera, 44 chili di hascisc in cantina: arrestato 50enne

I controlli della Guardia di Finanza



Voghera (Pavia), 7 marzo 2023 - Fermato dalla Guardia di Finanza per un normale controllo stradale, sulla Statale che da Pavia porta a Voghera, è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, per circa 5 grammi, e 3 panetti di hascisc, per poco meno di due etti e mezzo. E nella successiva perquisizione della sua abitazione, nascosti in cantina, sono stati trovati quattro borsoni pieni di oltre 44 chili di hascisc, in panetti da mezzo chilo l'uno.

Chi è

L'uomo, 50enne italiano residente a Voghera, è stato tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche circa mille euro in contanti, trovati in possesso dell'arrestato, che è risultato nullatenente.

La nota

"L'operazione della Guardia di Finanza - conclude la nota della Procura - si colloca in un più ampio dispositivo di controllo del territorio da parte di tutte le forza di polizia, nell'ambito del quale viene garantita un'attenzione particolare ai fenomeni di produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e psicotrope nella provincia pavese a tutela della legalità ed al contrasto dei traffici illeciti".