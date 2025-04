Voghera, droga a chili nascosta in cucina: arrestato 62enne

Voghera (Pavia), 12 aprile 2025 - L'auto è stata fermata dai carabinieri perché sfrecciava ad alta velocità in strada Valle a Voghera. E il passeggero è finito in carcere per droga.

P.C., 62enne vogherese, è stato arrestato dai militari del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Voghera per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vettura è stata intercettata nella notte tra venerdì e oggi, sabato 12 aprile, e sottoposta a controllo. "Il passeggero - riferisce la nota stampa dei carabinieri - fin da subito, ha mostrato un atteggiamento sospetto, motivo per cui i carabinieri hanno immediatamente proceduto a perquisire lui e la macchina". Ed è stato trovato in possesso di un paio di dosi di cocaina e una somma di 1.700 euro in contanti che non è stato in grado di giustificare in modo plausibile, facendo scattare il sospetto che si trattasse di soldi guadagnati con l'illecita attività di spaccio. I carabinieri hanno quindi approfondito con la perquisizione dell'abitazione del sospettato, in via Massimo d'Azzeglio a Voghera, "dove, ben nascosta in cucina - spiega ancora la nota dell'Arma - è stato trovato un grande quantitativo di droga già porzionata e confezionata per la vendita".

Complessivamente i militari hanno sequestrato più di cinque chili di hashish e quasi tre etti di cocaina, droga sottoposta a sequestro insieme ai soldi e vario materiale per il confezionamento, tra cui gli immancabili bilancini di precisione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Gli stessi carabinieri di Voghera, pochi giorni fa, nella giornata di martedì, durante un'attività di controllo nel centro cittadino di Casteggio, avevano arrestato in flagranza due giovani stranieri, di 22 e 25 anni, con il sequestro della cocaina e dei soldi della cessione intercettata dai militari, che avevano anche segnalato alla Prefettura l'acquirente, 30enne.