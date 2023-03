Voghera, crolla il tetto di un palazzo del Comune: famiglia evacuata

Evacuato l'edificio per ragioni di sicurezza

Domenica pomeriggio è crollato il tetto di un palazzo di proprietà del Comune di Voghera, in provincia di Pavia. L’edificio, situato in via Martinelli, era abitato da una famiglia che è stata costretta ad evacuare l’immobile. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause del crollo verranno esaminate nei prossimi giorni, si sa soltanto che l’immobile faceva parte del “lascito Moschini” ed era proprietà comunale. L’evacuazione, resa necessaria per motivi di sicurezza, ha messo reso la famiglia senza casa, ma il comune ha assicurato che troverà un nuovo alloggio.

Il sindaco Paola Garlaschelli Ringrazio ha ringraziato “i vigili del fuoco per l'intervento tempestivo e l'assessore ai Servizi Sociali, Federico Taverna, il quale si è subito recato sul luogo. Il nostro impegno sarà ora quello di capire come trovare tempestivamente una soluzione per la famiglia che si è dovuta spostare”.