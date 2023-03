Voghera, aree ferroviarie dismesse: al via la riqualificazione

Voghera, il momento della sottoscrizione dell'accordo

Voghera, 27 marzo 2023 – Con l’obiettivo di procedere con la riqualificazione urbana e la valorizzazione delle aree dismesse della stazione di Voghera è stato firmato oggi un protocollo di intesa tra il sindaco di Voghera Paola Garlaschelli, l’assessore all’urbanistica William Tura e l’amministratore delegato di FS sistemi urbani (società capofila del Polo urbano del gruppo FS italiane) Umberto Lebruto.



L’accordo prevede l’insediamento nelle aree dismesse, corrispondenti alla vecchia squadra rialzo e alla vecchia rimessa locomotive e in parte dell’ex scalo merci, di funzioni strategiche per la città, sfruttando le potenzialità legate alla dimensione degli scali. Il protocollo inoltre prevede una valutazione sulla compatibilità delle funzioni dedicate alla vita urbana, con grande attenzione rivolta alla riduzione dei consumi energetici e alle soluzioni di green energy, accanto al miglioramento delle condizioni di sicurezza del contesto urbano circostante.

In questi mesi, infatti, è emersa la necessità di ripensare le aree ferroviarie di Voghera non più funzionali, come opportunità per l’insediamento di funzioni strategiche sia di tipo urbano che di valenza economico-produttiva, oltre che come nodo primario di accesso al sistema di mobilità collettiva che includa nuove funzioni urbane, nonché opportunità per nuove funzioni economico produttive.

Per quanto riguarda la mobilità, si punterà su un modello che privilegi gli spostamenti pedonali e in bicicletta in chiave di sostenibilità ambientale. Tra gli obiettivi anche il sostegno a iniziative di miglioramento dell’accessibilità della stazione in un’ottica di intermodalità e a iniziative volte alla valorizzazione del fabbricato viaggiatori.

Tutti coloro che hanno sottoscritto un accordo costituiranno un tavolo tecnico che seguirà le fasi di avanzamento delle attività e che avrà i compiti di impulso, coordinamento e sintesi propedeutici alla riqualificazione delle aree oggetto del protocollo.