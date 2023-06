Viva gli Anziani!", Una Guida Pratica per Rimanere a Casa a Pavia"

Una guida pratica per gli anziani che devono rimanere a casa a Pavia. L’ha realizzata la Comunità di Sant’Egidio nell’ambito del programma "Viva gli anziani!" compiendo un vero e proprio censimento di tutti i servizi, offerti dalle istituzioni, dagli enti del terzo settore o i soggetti privati, che possono aiutare un anziano a vivere a casa propria. "Spesso si ritiene che, all’insorgere dei primi segnali di non-autosufficienza, l’unica soluzione per un anziano sia il ricovero in una Rsa o una struttura analoga - ha detto Olga Madaro della Comunità di Sant’Egidio che ha presentato l’opuscolo alla presenza del prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, dell’assessore ai servizi sociali Anna Zucconi, del presidente della Fondazione comunitaria Giancarlo Albini, della demografa Carla Ge Rondi e di Antonella Albrigoni di Asst -. Al contrario, esistono sul territorio numerosi servizi che consentono di vivere la terza età rimanendo nella propria abitazione in sicurezza e autonomia. Il numero e la diversificazione di tali servizi a Pavia è stupefacente: la guida contiene oltre 100 pagine di contatti, riferimenti, suggerimenti pratici. Il problema è che molti non sono a conoscenza di questi servizi. Il fine della guida è quello di fornire agli anziani, alle loro famiglie, a tutti i care giver e agli operatori del settore un ausilio pratico per affrontare tutte le necessità quotidiane che si presentano nella vita di un anziano. L’obiettivo è la creazione di una rete di servizi attorno alla vita degli anziani, in modo da sostenerne l’autonomia e la permanenza a casa". La guida verrà distribuita gratuitamente nelle edicole da oggi e il progetto va ad aggiungersi al programma "Viva gli anziani!", attivato nei quartieri Scala e Mirabello come risposta alla solitudine degli anziani durante la pandemia. M.M.