Villanterio, incendio in ditta di legnami: distrutti anche gli alloggi di 4 dipendenti

Villanterio (Pavia), 13 luglio 2023 - Il devastante incendio nella ditta di legnami ha completamente distrutto anche le abitazioni dove alloggiavano quattro lavoratori originari del Ghana. Tutti incolumi, riusciti ad uscire dagli alloggi e a trovare rifugio in strada mentre le fiamme, alimentate dal tanto legname presente nella ditta, hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco tutta la notte per le operazioni di spegnimento e ancora nella mattinata di oggi, giovedì 13 luglio, per la successiva messa in sicurezza.

Il rogo è divampato poco prima delle 19 di ieri a Villanterio, in località Casina Castellere, a lato dell'ex Statale 412 della Val Tidone tra Villanterio e Inverno. Ancora in fase di accertamento sia le cause, con tutta probabilità comunque accidentali, sia il punto d'origine, se il magazzino del legname o forse più probabilmente proprio una delle abitazioni dei lavoratori. Sta di fatto che l'incendio si è sviluppato anche all'interno delle tre unità abitative che si trovano sopra un magazzino attualmente non utilizzato, con le fiamme che hanno mandato in fumo il legname accatastato nei depositi della ditta, che si occupa della lavorazione del legno grezzo che viene poi rivenduto ai mobilifici.

Oltre ai vigili del fuoco per i rilievi tecnici, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Villanterio, della Compagnia di Pavia, che procedono per le indagini sull'accaduto.