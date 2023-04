Vigevano, ammazza di botte il fidanzato della sorella: fermato il 35enne peruviano Mario Arteaga Rodriguez

Vigevano (Pavia) – Lo ha ucciso a percosse, a mani nude. Mario Arteaga Rodriguez, 35 anni, peruviano, è in stato di fermo per l'omicidio di Angel Albaredo Mejla, 28 anni, suo connazionale e fidanzato della sorella avvenuto nella serata di giovedì in una casa di via Piave 17, una zona di abitazioni a ridosso del centro storico di Vigevano.

Rodriguez è stato arrestato dai poliziotti del commissariato cittadino al termine di una breve indagine: era nascosto nello scantinato della casa di un altro cittadino peruviano che stava cercando di aiutarlo, non lontano da piazza Ducale. La tragedia si è consumata in pochi minuti, poco prima delle 22. La vittima, che come il suo presunto omicida aveva ecceduto con gli alcolici, aveva avuto una violenta discussione con la fidanzata. Sembra che l'uomo abbia alzato le mani e in quel frangente il fratello della sua compagna, Mejla appunto, è intervento in suo soccorso.

Fra i due, tra i quali non correva buon sangue tanto che qualche mese fa erano stati protagonisti di un altro durissimo litigio nel quale Rodriguez aveva ferito Mejla con un coltello ed era riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo della polizia, c'è stata una colluttazione. Il 35enne sudamericano, irregolare come la vittima, ha scaricato tutta la sua violenza sul rivale. Tanto che quando sul posto sono arrivati il personale del 118 e un’ambulanza della Croce rossa di Vigevano, il ventottenne era già morto.

Il presunto omicida in quel momento era già lontano. Non per molto però. Perché sulle sue tracce c'erano già gli uomini del vicequestore Rossana Bozzi, dirigente del commissariato cittadino. In poche ore gli investigatori sono riusciti a risalire al giro di frequentazioni del fuggitivo e gli hanno fatto terra bruciata intorno. Nella notte l'uomo è stato sorpreso a dormire su un materasso di uno scantinato della casa di un connazionale al quale aveva chiesto aiuto. L'uomo non ha opposto resistenza ed è stato posto in stato di fermo l’accusa di omicidio volontario.