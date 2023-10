Vigevano, sms e telefonata (finti) dalla banca: truffa da 12mila euro

Vigevano (Pavia), 24 ottobre 2023 - Prima un sms, poi la telefonata. Li ha ricevuti una donna 50enne di Vigevano, che è stata indotta con l'inganno a fare due bonifici per un importo complessivo di 12mila euro.

La vittima ha ricevuto l'sms, apparentemente proveniente dalla sua banca, che le anticipava che un impiegato l'avrebbe contattata telefonicamente per non meglio precisatia lei intestato. E a breve il telefono è squillato, con una voce maschile che, facendo riferimento all'sms, si è presentato appunto come l'incaricato dalla banca. Millantando problemi sul conto corrente, ha convinto la cliente a spostare i soldi con due bonifici, di un importo da 6mila euro ciascuno, che la donna ha subito effettuato tramite l'home banking all'Iban che le era stato fornito da quello che lei pensava essere un dipendente della banca.

Solo dopo aver effettuato le operazioni ha poi chiamato in banca, per sincerarsi che i problemi fossero stati risolti. Ma dall'istituto di credito le hanno risposto che non risultava alcun problema e non era stata davvero la banca a inviare l'sms, ma evidentemente lo stesso

che ha poi anche fatto la telefonata riuscendo così a impossessarsi con l'inganno dei 12mila euro della vittima. La donna è quindi andata dai carabinieri di Vigevano a denunciare l'accaduto, fornendo ai militari i dati dell'sms e della telefonata ricevuta oltre che dell'Iban sul quale ha effettuato i bonifici.

Anche con questi elementi non sarà però semplice per le indagini riuscire a risalire al truffatore e soprattutto a recuperare i soldi, che in questi casi vengono subito spostati con diverse transazioni per farne perdere le tracce, spesso occultate da una serie di prestanome o anche da ignari intestatari di conti o prepagate utilizzate per simili operazioni truffaldine.