Vigevano: “Residente aggredito da uno steward anti-movida”. Spunta il video: cittadini furiosi

Vigevano (Pavia), 15 luglio 2023 – Ancora episodi di mala-movida nel centro storico di Vigevano, segnalati dai residenti proprio nella prima serata di entrata in servizio degli “osservatori di strada” voluti dal Comune. Per il primo venerdì degli “osservatori civici”, nella serata di ieri, 14 luglio, erano presenti, per presentare il nuovo servizio, anche il sindaco Andrea Ceffa e l'assessore alla polizia locale Nicola Scardillo.

“Poche ore dopo – segnala una residente – uno steward ha aggredito un residente procurandogli una ferita all'orecchio, è arrivata l'ambulanza ed stato portato al pronto soccorso. Come esordio degli steward non c'è male”.

L'intervento dell'ambulanza è scattato poco prima delle 2.30 in via Roncalli, con il trasporto in codice verde del 25enne all'ospedale civile di Vigevano. Le sue condizioni per fortuna non sono comunque gravi, anche nei video e nelle foto diffuse per documentare l'episodio si vede la persona con una piccola macchia di sangue a lato del lobo dell'orecchio sinistro.

La dinamica dell'accaduto è ripresa in modo confuso dal telefonino della stessa persona aggredita, con il video che inevitabilmente s'interrompe al momento del colpo subìto, pare da uno steward di un locale, non uno degli osservatori di strada del Comune, che indossano una riconoscibile pettorina gialla. Di certo c'è l'esasperazione dei residenti per la situazione.