Vigevano (Pavia), 13 agosto 2019 - A torso nudo e con indosso solo dei pantaloncini bianchi aveva raggiunto il tetto di un complesso residenziale del centro risalendo il pluviale. Da lì il "ladro-acrobata" intendeva calarsi sui balconi sottostanti per entrare negli appartamenti.

Aveva già forzato una zanzariera ed una tapparella quando, alle 6.30 di questa mattina, è stato bloccato e poi arrestato dagli agenti della Volante del commissariato. I poliziotti erano stati allertati a seguito di una segnalazione che riferiva della presenza di quell'individuo su un balcona. Alla vista degli uomini del vice-questore Anna Leuci il tunisino ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. Condotto in commissariato l'uomo, che aveva fornito false generalità, è stato identificato e per lui è scattato l'arresto. Domani mattina sarà processato per direttissima in Tribunale a Pavia. Dovrà rispondere del reato di tentato furto in appartamento.