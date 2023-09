Vigevano, le rubano la borsa sul sedile passeggero mentre parcheggia

Vigevano (Pavia), 24 settembre 2023 - Aveva appena terminato la manovra di parcheggio e stava per scendere dalla propria auto, quando una sconosciuta all'improvviso ha aperto di scatto la portiera destra e le ha rubato la borsetta che aveva appoggiata sul sedile del passeggero.

Una donna di 65 anni è stata derubata così, verso le 12.30 di ieri, sabato 23 settembre, in viale Petrarca a Vigevano, non lontano dal cimitero della città Ducale. La malvivente si è subito allontanata a piedi, insieme a un complice che le guardava le spalle, riuscendo entrambi a far perdere le proprie tracce per le vie limitrofe. Modesto il bottino, con poche decine di euro in contanti nel portafogli insieme ai documenti personali e allo smartphone. Restata così anche senza telefonino, la vittima non ha potuto lanciare l'immediato allarme, ma è poi andata nel pomeriggio a denunciare l'accaduto dai carabinieri di Vigevano, che hanno avviato indagini per cercare d'individuare la responsabile e il complice.

Una tipologia di furto abbastanza diffusa, soprattutto nei parcheggi dei supermercati ma anche vicino a scuole o altri luoghi di sosta, persino nelle code ai semafori, con i malviventi che approfittano di donne in auto da sole per rubare le borsette appoggiate sul sedile anteriore destro. Un'accortezza per evitare di subire simili furti è quella di azionare sempre quando si è a bordo dell'auto la chiusura centralizzata di tutte le porte, che blocca tentativi di apertura dall'esterno.