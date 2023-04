Vigevano, ruba un cellulare in piazza Ducale: bloccato da un passante, graziato dalla vittima

Vigevano (Pavia), 1 aprile 2023 - Si è lasciata impietosire dal giovane che le aveva rubato il telefonino, recuperato grazie a un passante che aveva bloccato il ladro, e non ha quindi denunciato ai carabinieri arrivati in piazza Ducale.

È successo nella serata di venerdì 31 marzo, nel “salotto” di Vigevano. La donna, 46enne di Rosate, era appunto in piazza Ducale quando s'è accorta del furto del suo cellulare.

Un uomo, che aveva assistito alla scena, ha subito bloccato il responsabile, che aveva ancora con sé il maltolto, che ha immediatamente restituito alla legittima proprietaria.

Arrivati sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Vigevano, hanno identificato il pesunto responsabile, 23enne di nazionalità algerina, senza fissa dimora e con precedenti.

Ma la vittima del furto con destrezza, pur se informata dei suoi diritti dai militari, non ha voluto sporgere denuncia e, senza la querela di parte della vittima, il reato non sussiste.

Al controllo dei documenti personali, il giovane algerino è però risultato irregolare e per questo sarà denunciato, dopo essere stato invitato a presentarsi in Questura per verificare la sua posizione per la permanenza sul territorio nazionale.