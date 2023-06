Vigevano, rivedere la viabilità del quartiere per assicurare la sicurezza

Rivedere la viabilità dell’intero quartiere con l’obiettivo

di assicurare la sicurezza

degli utenti della strada.

È l’obiettivo del Comune

per la zona delle vie Mentana, Quarto e Ferrari, dove un mese fa un incidente è costato la vita

a una bambina di 5 anni. Proprio l’altro ieri si è svolto

un sopralluogo per verificare

la situazione. La segnaletica verticale esiste ma è poco visibile proprio vicino al punto dell’incidente, seminascosta dalla vegetazione. Quella orizzontale non c’è proprio.

"E questo – evidenzia

una residente – è un grosso problema per tutti gli utenti della strada, in particolare

per quelli che, come me,

si spostano in bicicletta.

Ci sono automobili che escono da via Quarto senza rispettare uno stop che forse

i conducenti non riescono

a identificare. E anche se

la velocità è bassa, i rischi

sono elevati. È necessario

che il Comune provveda

a sistemare questa situazione". Quella zona si trova a ridosso dell’area del mercato

e di mercoledì e sabato

il traffico aumenta enormemente. Ecco perché

è necessaria una manutenzione costante, come segnalato

dal consigliere

di minoranza Luca Bellazzi

e dall’associazione “Vigevano Prima di tutto“ che fa riferimento a Piero Pizzi.

L’assessore alla Polizia locale Nicola Scardillo conferma

che gli accertamenti mirano

a trovare una soluzione rapida: "Venerdì si è svolta una riunione che aveva questi problemi all’ordine del giorno. È nostra intenzione rivedere

la viabilità del quartiere

in modo complessivo e non solo in relazione all’incrocio dell’incidente. Al vaglio

nuovi sensi unici, parcheggi

e divieti di sosta".

U.Z.