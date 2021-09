Vigevano, 18 settembre 2021 - Sembrava un normale cliente in coda per pagare la spesa. Ma quando è stato il suo turno, non appena la cassiera ha aperto il dispositivo per recuperare i soldi del resto, all'improvviso con una mano l'ha strattonata e con l'altra ha "pescato" nella cassa una manciata di banconote e con quelle è fuggito. E' accaduto ieri pomeriggio al Penny Market di viale dei Mille. Il bottino è di qualche centinaio di euro.

Il bandito solitario, che indossava la mascherina ed aveva un cappuccio sulla testa, è fuggito a piedi. L'allarme è stato immediato e sul posto è arrivata una Volante del commissariato. Saranno gli agenti del vice-questore Rossana Bozzi ad indagare per risalire all'identità del malvivente.