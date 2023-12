Vigevano, rapina un diciottenne lasciandolo scalzo e senza vestiti: denunciato

Vigevano (Pavia), 30 dicembre 2023 – Si è reso protagonista di due differenti episodi avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro, nel pieno del centro storico della città. I carabinieri di Vigevano hanno denunciato per rapina e danneggiamenti un ventenne pregiudicato e senza fissa dimora, già finito nei guai per altri fatti nelle settimane passate, per quanto avvenuto la notte dello scorso 18 novembre.

Prima il ventenne si è avvicinato a un diciottenne e, minacciandolo, si è fatto consegnare il cellulare, che poi ha restituito, 50 euro in contanti e soprattutto diversi capi di abbigliamento che vittima indossava e che è stata lasciata in mezzo alla strada scalza, in pantaloni e maglietta. Poi, solo qualche decina di metri più avanti, senza alcuna ragione ha scagliato un sasso contro la vetrina del “Coffee Time”, uno dei locali più frequentati del centro storico. I militari, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza sono risaliti al ventenne, poi riconosciuto dalla vittima in un fascicolo di fotografie.