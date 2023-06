Vigevano: Petizione per indagini su malamovida e disturbo della quiete pubblica

È stata protocollata ieri mattina la petizione, un centinaio di firma raccolte solo tra i residenti del centro, inviata al prefetto di Pavia, Francesca De Carlini e al sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, con la quale, alla luce dei ripetuti imbrattamenti delle vie e di episodi di disturbo della quiete pubblica, i firmatari chiedono che "vengano disposti gli opportuni accertamenti e venga valutata la sussistenza di profili di illiceità". Il problema è quello della “malamovida“ che da settimane sta interessando il centro, dove si trovano numerosi locali. I residenti lamentano che le strade vengano utilizzate come latrine a cielo aperto, tanto più in questo periodo dell’anno in cui le temperature si innalzano e gli schiamazzi si protraggono sino a notte fonda. I ripetuti tentativi di convincere i molestatori a cambiare atteggiamento non hanno sortito effetto così come le precedenti segnalazioni. Così si è deciso di rimettere la questione nelle mani di sindaco e prefetto.Umberto Zanichelli