Vigevano(Pavia), 22 settembre 2019 – L’abbraccio della sua città a due settimane dalla sua elezione a Miss Italia. Carolina Stramare, 20 anni, bellezza mediterranea, prima vigevanese della storia a ricevere la corona di più bella del Paese, è tornata ufficialmente ieri a Vigevano per ricevere un riconoscimento dalle mani del sindaco Andrea Sala e per incontrare i suoi concittadini in piazza Ducale. Un evento che ha richiamato moltissime persone che hanno voluto in questo modo tributarle il saluto di Vigevano e augurarle una carriera luminosa. E questo è anche il senso della pergamena che Miss Italia ha ricevuto dalle mani del primo cittadino.

«Vigevano è già conosciuta in Italia e nel mondo – ha detto il primo cittadino – ma vantare oggi anche Miss Italia è un ulteriore elemento di prestigio. Auguriamo a Carolina che con la sua semplicità e ovviamente la sua bellezza – ha poi aggiunto – possa raggiungere traguardi sempre più prestigiosi». La vita di Carolina è cambiata in pochi giorni e l’anno che si prepata a vivere sarà importantissimo per il suo futuro. «Per me è un grandissimo onore essere accolta dalle autorità della mia città – ha detto Miss Italia – Ed è una grandissima gioia e spero di poterla rappresentare al meglio».

La ventenne vigevanese, in abito azzurro con ovviamente la fascia e la corona ricevuta a Jesolo lo scorso 6 settembre ha poi raggiunto piazza Ducale a piedi. Dalla parte opposta, nei pressi della statua del San Giovanni Nepomuceno, il celebre «San Giovannino» tanto caro ai vigevanesi, è stato posto uno striscione con al scritta «Carolina Stramare, Miss Italia 2019, Vigevano ti abbraccia». La passeggiata è poi proseguita lungo via del Popolo, nel cuore del centro storico cittadino, per poi tornare in piazza Ducale per un momento conviviale. Carolina Stramare è stata eletta Miss Italia in una serata nella quale non sono mancate le emozioni. Arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Lombardia, era stata da subito indicata tra le possibili finaliste. Era stata però eliminata dal televoto. Il suo sogno ha rischiato di spezzarsi e la corsa alla corona di più bella d’Italia di interrompersi prima dell’atto finale. Poi però era stata ripescata dalla giuria presieduta da Gina Lollobrigida e dal quel momento era iniziato il cammino trionfale sino alla vittoria dell’edizione numero 80 del concorso di bellezza più famoso d’Italia.