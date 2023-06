Vigevano, malamovida in centro. La protesta: estate senza dormire

Vigevano (Pavia), 23 giugno 2023 La tregua è durata pochissimo. Ora i residenti di via Roncalli, in pieno centro storico, a due passi dai numerosi locali della movida, sono tornati ad avere notti agitate non più solo nel fine settimana ma, con le scuole chiude e l’estate iniziata, anche nei giorni feriali.

"Quello che ci era parso un timido miglioramento è svanito nel nulla – è il loro commento ieri mattina, dopo aver dormito poco o niente – Anzi, a ben guardare la situazione è peggiorata. Fino alla mezzanotte siamo stati spettatori involontari di un festival di musica rock dal vivo che era programmato in Castello. Ora nulla da ridire contro un evento che si svolge una volta all’anno, ma autorizzarlo in una zona già fortemente provata dalla malamovida è stata certamente una leggerezza. Al termine della manifestazione e sin dopo le 2 sono pure scattati cori da stadio. Molti residenti hanno chiamato le forze dell’ordine, ma non si è visto nessuno".

La lamentela riguarda anche gli interventi promessi dal sindaco Andrea Ceffa e dall’assessore alla Polizia locale Nicola Scardillo. "In attesa che qualcuno si faccia vedere – aggiungono gli abitanti del centro storico – sono due mesi che dormire è impossibile. Inutile dire che questa situazione ci lascia amareggiati anche per la noncuranza rispetto al degrado del centro, che continua tra l’indifferenza generale".

Proprio Ceffa nei giorni scorsi ha annunciato un progetto che dovrebbe essere attuato nelle prossime settimane. "Dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra il diritto al riposo dei residenti e quello al divertimento dei giovani – ha detto il sindaco – Per questo dall’inizio di luglio avvieremo servizi di pattugliamento notturno della Polizia locale sino alle 2 di notte. Il passo successivo sarà quello di introdurre gli steward come già accaduto a Pavia: dobbiamo però reperire il personale, che deve arrivare da aziende specializzate nel settore e riconosciute". Il sindaco si è anche detto favorevole all’utilizzo del Taser da parte della Polizia locale, anche se ammette che in questo senso "siamo ancora lontani perché dobbiamo aspettare le disposizioni di legge e perché il personale dovrà seguire corsi specifici".