Vigevano, sotto la poltrona quasi 4 chili di hashish: arrestati due ventenni

Vigevano, 21 ottobre 2023 – Nel garage aveva lasciato uno zaino che conteneva quasi due chili di hashish. E sotto la poltrona sulla quale sedeva il proprietario, oggetto di una successiva perquisizione, c’erano altri 39 panetti per un peso complessivo di poco meno di 4 chili. Gli agenti del commissariato di Vigevano hanno arrestato ieri sera due ventenni, un italiano ed un egiziano, che dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. I due, in attesi dell’udienza che è stata fissata per il 12 dicembre, resteranno ristretti agli arresti domiciliari.

L’operazione degli agenti del vice-questore Rossana Bozzi è scattata intorno alle 22.30 quando hanno notato, in una zona semicentrale della città, un ragazzo in bicicletta con uno zaino sulle spalle che, alla loro vista, ha accelerato con l’intenzione di allontanarsi.

Lo hanno seguito e lo hanno visto raggiungere un garage e abbandonare lo zaino, che conteneva 11 panetti di hashish. Con sé aveva anche 100 euro in contanti.

Tratto in arresto i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione anche nell’abitazione del proprietario del garage nella quale hanno ritrovato la rimanente parte dello stupefacente e 810 euro in contanti.