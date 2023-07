Vigevano, donna derubata sotto casa: strappata la collana d’oro che aveva al collo

Vigevano (Pavia), 12 luglio 2023 - Stava rientrando a casa quando è stata avvicinata da uno sconosciuto, che le ha strappato il collier d'oro che aveva al collo.

Una donna di 74 anni, che abita a Vigevano in zona centrale, tra piazza Ducale e viale Dei Mille, è stata derubata proprio sotto casa. Il malvivente è sceso da un'automobile, una Fiat Uno della quale la vittima ha notato anche il colore celeste, e dopo essersi avvicinato alla donna le ha strappato dal collo il prezioso gioiello con mossa fulminea, risalendo subito sulla stessa auto dalla quale era sceso e dileguandosi per le vie limitrofe. Forse il ladro aveva tenuto d'occhio la vittima dopo aver notato il collier d'oro al collo e ha aspettato il momento e il posto per lui migliori per entrare in azione senza troppi rischi.

La donna per fortuna non è rimasta ferita, anche se ovviamente molto scossa per l'accaduto, ed è rientrata subito in casa per riprendersi, senza lanciare un immediato allarme alle forze dell'ordine. L'episodio è successo in pieno giorno, verso le 16.30 di lunedì 10 luglio, ma la vittima è andata poi il giorno successivo a denunciare l'accaduto ai carabinieri di Vigevano, che hanno avviato indagini informando l'autorità giudiziaria del reato commesso.