Vigevano, 12 maggio 2020 - Spacciavano in una vasta zona della Lombardia i cinque pusher magrebini arrestati dai carabinieri di Vigevano che, con una maxi-operazione, hanno sequestrato 23 chili e mezzo di eroina e 266 grammi di cocaina, droga che sul mercato avrebbe fruttato alla banda oltre 700 mila euro.

L'indagine dei militari del tenente colonnello Emanuele Barbieri era scattata oltre un anno fa quando, nel corso dei servizi di controllo predisposti per il concerto del cantante Ultimo, che aveva richiamato in città oltre 5 mila persone, avevano arrestato un marocchino trovato in possesso di un panetto da mezzo chilo di eroina. Era iniziata così una attività investigativa che si era dipanata nel Milanese dove i carabinieri hanno stretto il cerchio attorno agli spacciatori.

Il 6 aprila alla frazione Corneliano Bertario di Trucazzano, nei pressi del cimitero, erano stati ritrovati 3 chili di eroina, altri 19 chili e mezzo erano stati ritrovati a bordo di tre auto intercettate sempre nel Milanese e sulle quali si trovavano i tre arrestati. Le perquisizioni domiciliari avevano consentito di sequestrare oltre 35 mila euro in contanti. Infine della cocaina era stata rinvenuta nelle campagne di Cornaliano Bertario. Secondo i carabinieri lo smercio dello stupefacente avrebbe fruttato alla banda quasi 700 mila euro.