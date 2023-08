Vigevano, ottantottenne scippata della borsetta in pieno centro

Vigevano, 23 agosto 2023 – L’ha avvicinata mentre stava percorrendo via Rocca Vecchia, a poche decine di metri da piazza Ducale, e con un movimento rapidissimo le ha strappato la borsetta. Quindi è fuggito. È accaduto ieri sera ad una donna di 88 anni che, per fortuna, è rimasta illesa. L’episodio non avrebbe avuto testimoni. Il malvivente ha arraffato il contenuto della borsetta, che conteneva denaro contanti ed effetti personali e poi l’ha abbandonata poco lontano. Poco dopo un rider di passaggio l’ha notata e l’ha restituita alla proprietaria. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.