Vigevano, accoltella la mamma alla schiena e la prende a badilate: arrestato 42enne

Vigevano (Pavia), 17 agosto 2023 - Ha accoltellato la madre alla schiena e poi l'ha colpita con un badile al capo e al volto. E.M., 42enne con problemi psichiatrici, è stato arrestato dai carabinieri per i reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. I militari della Compagnia di Vigevano sono intervenuti nella prima mattina di oggi, giovedì 17 agosto, verso le 7.30, nell'abitazione in via San Marco, alla frazione Morsella di Vigevano.

A chiamare i soccorsi con una telefonata al 112 è stato il padre, 77enne. La donna, 71enne, è stata trasportata con l'ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, in gravi condizioni, ricoverata in Rianimazione, valutata per fortuna non in pericolo di vita. Nel frattempo i militari hanno bloccato il 42enne nel seminterrato dell'abitazione, che è poi stato posto sotto sequestro su disposizione del sostituto procuratore di turno, insieme al coltello e al badile usati per ferire la donna.

L'arrestato brandiva ancora il badile quando sono arrivati i carabinieri, che lo hanno disarmato e ammanettato. Scattato l'arresto in flagranza, al termine delle formalità di rito il 42enne sarà associato al carcere di Pavia, nell'apposita sezione psichiatrica, a disposizione dell'autorità giudiziaria.