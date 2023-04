Vigevano, 91enne derubato del portafoglio sulla porta di casa

Vigevano (Pavia), 4 aprile 2023 - Anziano derubato con destrezza sulla porta di casa. E' successo ieri, lunedì 3 aprile, verso le 12.30, poi denunciato nel pomeriggio alla locale Stazione dei carabinieri.

La vittima, un uomo di 91 anni residente a Vigevano, stava rientrando a casa, aveva già aperto il portone condominiale dell'ingresso quando è stato avvicinato da tre sconosciuti, due donne e un uomo, che si sono finti preoccupati per lui, vedendolo anziano e affaticato, e si sono offerti di aiutarlo, accompagnandolo almeno fino all'ascensore. Come sempre in simili circostanze, i malviventi sono abili nell'accerchiare la loro vittima prescelta, parlando in contemporanea e distraendo così l'anziano, facendolo ripetutamente voltare verso i diversi interlocutori. E con il pretesto di sorreggerlo, altrettanto abilmente, uno dei tre complici, forse una delle donne, gli ha sfilato il portafogli dalla tasca dei pantaloni.

L'anziano non se ne è accorto neanche subito, ma solo dopo che era rientrato in casa e quando ormai i tre malviventi che lo avevano derubato erano già lontani. Fuggiti con un bottino però magro, perché nel portafogli l'anziano aveva solo poche monete, oltre ai suoi documenti personali, del tutto inutili ai ladri ma che la vittima dovrà perdere tempo a rifare, con le consuete trafile burocratiche che avrebbe volentieri evitato.