Vigevano (Pavia) - E’ finito in ospedale, due volte, per una bottigliata alla testa. Un giovane di 23 anni ha riportato conseguenze in apparenza limitate, ma che sono risultate poi più serie col passare delle ore, anche se per fortuna non è comunque in pericolo di vita. Erano quasi le 3 e mezza di ieri quando soccorsi sanitari e carabinieri sono arrivati in via Bellaria a Vigevano per la segnalazione di una lite tra due giovani. Sul posto è stato trovato solo il ferito, mentre l’aggressore si era già allontanato e non è stato dunque identificato, anche se indagini sono in corso per individuarlo.

Anche se i mezzi di soccorso Areu erano arrivati in codice rosso per il concitato allarme lanciato al 112, il 23enne sembrava stare bene, con solo un taglio non preoccupante, per il quale è stato portato in ospedale in codice verde. Ma, risolto il primo problema più superficiale, con il passare delle ore il giovane ha accusato i sintomi di una probabile commozione cerebrale ed è così tornato nuovamente in ospedale, dove è emersa l’ulteriore conseguenza del colpo subìto.

Un ematoma molto vasto che lo ha portato ad essere ricoverato e tenuto in osservazione, con la possibilità di essere sottoposto a un intervento chirurgico per poter risolvere la situazione, grave ma non tale da metterlo in pericolo di vita. Per quel che riguarda la ricostruzione dell’accaduto, sui motivi della lite non avrebbe fornito molti elementi, comunque riconducibili a un diverbio per cosiddetti futili motivi, molto probabilmente enfatizzati dall’alcol, come spesso accade nelle liti fuori dai locali. In questo caso la situazione è stata peggiorata dal colpo sferrato con una bottiglia usata come arma impropria, come purtroppo spesso accade.

Riguardo all’altro coinvolto, il 23enne ferito ha detto di non conoscerlo e non ha dunque fornito né il nominativo né indicazioni utili alle forze dell’ordine per identificarlo. Inizialmente, per lesioni che si supponevano lievi, sarebbe stata necessaria la querela di parte per far scattare le indagini, che poi invece con l’aggravarsi delle condizioni del ferito sono scattate d’ufficio, anche se al momento nei confronti di ignoti. La lite è avvenuta fuori da un locale non in pieno centro storico, ma nella zona verso il Ticino, peraltro già teatro di altri precedenti fatti di cronaca.